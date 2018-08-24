В Екатеринбурге гаишники обнаружили школьный автобус с неисправными тормозами

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга в преддверии нового учебного года проверили школьные автобусы. Ревизия выявила один случай серьезной неисправности – в пассажирском транспорте не работали тормоза. Теперь водителю грозит административная ответственность.

По данным службы спасения «Сова», дорожные полицейские проверяли техническое состояние автобусов и документацию водителей. Было выявлено восемь нарушений при эксплуатации транспортных средств. Руководители учебных заведений получили предписания от ГИБДД.

Кроме того, Госавтоинспекция нашла автобус с неисправной тормозной системой.

«В данном случае будет проводиться проверка с техническим диагностированием для установления точных причин отказа тормозной системы. Будут приняты меры, в том числе административного реагирования, в отношении водителя и должностных лиц образовательного учреждения», – сообщил начальник отделения технического надзора городского ГИБДД Борис Черных.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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