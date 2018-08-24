Мертвый лось спровоцировал пробку на дублере Сибирского тракта

Автомобилисты сообщают о пробке на въезде в Екатеринбург по дублеру Сибирского тракта. Причина затора ‒ мертвый лось, который, по некоторым данным, уже несколько часов лежит на дороге. Машины вынуждены объезжать труп животного, которое сбила машина.

Водители в соцсетях сообщают, что вызвали на место ЧП сотрудников спецслужб, однако как скоро они смогут добраться до места, неясно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.08.18

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