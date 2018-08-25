В Краснотурьинске обследуют 240 новорожденных из-за уборщицы с туберкулезом

В Краснотурьинске у уборщицы в больнице обнаружили туберкулез. Теперь медикам необходимо проверить 240 малышей, которые могли подхватить инфекцию.

По предварительной информации, у уборщицы акушерского отделения родильного дома ГАУЗ Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» при профосмотре обнаружен туберкулез легких в открытой форме. Женщину отстранили от работы, в родильном доме провели дезинфекцию, все сотрудники прошли внеплановое медобследование. Сейчас больница продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, составлен список из 240 родившихся детей, которым рекомендовано пройти противотуберкулезное обследование.

Фактов распространения данного заболевания не выявлено.Прокуратура даст правовую оценку этому ЧП.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 24.08.18

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