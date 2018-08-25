В Екатеринбурге за 83 миллиона сделают перепланировку ратуши

Здание администрации Екатеринбурга частично отремонтируют. Власти заплатят около 83 миллионов рублей за ремонт четвертого и пятого этажей.

Администрация города объявила аукцион на ремонт двух этажей. Согласно техзаданию, на пятом и четвёртом этажах будет сделана перепланировка помещений с демонтажем перекрытий и обустройством новых проёмов, на этажах разберут сантехнику и снесут несколько стен. Также надо будет смонтировать коммуникации, проводку, установить кондиционеры.

Заявки принимаются до 9 сентября. Работы должны быть закончены до середины сентября 2020 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.08.18

Бороться за пост главы Нижнего Тагила будут шесть человек. / На выборах в гордуму Екатеринбурга из бюллетеней вычеркнут еще одну партию. / В Краснотурьинске обследуют 240 новорожденных из-за уборщицы с туберкулезом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»