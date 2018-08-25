В Богдановиче перевернулся «мерседес»: пассажир погиб

Сегодня около шести часов утра в Богдановиче произошла авария – легковушка вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Погиб пассажир.

ДТП случилось напротив дома по улице Кунавина. «По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «мерседес» при движении по улице Кунавина не справился с управлением транспортного средства, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», – описали случившееся в УГИБДД по Свердловской области. В результате аварии на месте происшествия до приезда скорой погиб пассажир, мужчина 1981 года рождения. Водитель получил травмы, он находится в больнице. Обстоятельства ДТП уточняются.

Жители Богдановича в соцсетях пишут, что погибший – президент местного рок-клуба «Реактор» Алексей Мастерских. На его странице «ВКонтакте» знакомые выражают соболезнования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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