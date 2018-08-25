В Невьянске водитель насмерть сбил велосипедиста на встречке

В Невьянске сегодня под колесами машины скончался пожилой велосипедист. Водитель с места аварии скрылся.

Авария произошла сегодня около 9:35 в Невьянске напротив дома на улице Шевченко. Водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением, вылетел на встречку и там сбил велосипедиста, который ехал по правому краю проезжей части. После аварии водитель скрылся, его машину нашли в 3 км от места ДТП.

«В ходе разыскной работы, проведенной сотрудниками полиции, скрывшийся водитель был установлен и задержан. Им оказался молодой человек 1994 года рождения, уроженец Невьянска. Пострадавший велосипедист с травмами различной степени тяжести был доставлен в районную больницу, где, к сожалению, скончался. Сыщики устанавливают его личность. Известно, что это пожилой мужчина в возрасте 60-65 лет, который был одет в болоньевую куртку, штаны и кепку черного цвета. В настоящее время представители МВД устанавливают и опрашивают возможных очевидцев случившегося, выясняют причины и условия данного дорожного происшествия. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Свидетелей аварии или тех, у кого есть информация о погибшем, просят позвонить по телефонам: +7 (343) 269-77-00 – дежурная часть УГИБДД по Свердловской области; +7 (343) 562-38-68 – дежурная часть МО МВД России «Невьянский».

Невьянск, служба информации

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