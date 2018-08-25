Припрятали танки и захватили «террористов»: в Екатеринбурге срежиссировали военную операцию (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открылся форум «Армия-2018». Военные устроили выставку вооружения, открыли полевую кухню и провели бои с обстрелом здания, захватом боевиков и стрельбой из танков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым захватывающим зрелищем на форуме стали показательные бои. Все началось с «Танковой засады» – замаскированные танки ждали автомобильную колонну условного противника, когда те показались, боевые машины начали по очереди выезжать из засады, стрелять по врагу и снова скрывались в укрытиях.

Затем зрителям показали «Бой в городе»: прошел обстрел здания, военные пошли на штурм, часть по веревкам влезла в окна по стене на второй этаж, остальные ворвались со стороны входа, через минуту флаг террористов был сорван, на его место водрузили российский триколор, а из здания вывели «террористов».

После начался «Захват автоколонны» – стрелки из засады обстреляли колонну.

Кроме того, зрителям показали наведение танковой переправы с помощью мостоукладчика МТУ-80, развертывание артиллерийской техники, над полигоном летали вертолеты, максимально близко к земле.

С речью на открытии форума выступил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

На выставке было представлено около 200 единиц техники: комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск», беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Форпост», танки Т-72Б, Т-80, БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град» и гаубицы «Мста-С», «Тюльпан».

Уральцам впервые показали комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Силок», который недавно поступил на вооружение войск ЦВО. Многие приехали с детьми, которые с удовольствием залезали в танки, садились за руль колесной спецтехники и фотографировались в касках и бронежилетах.

Можно было пострелять из настоящего оружия времен Великой Отечественной войны – правда, многие не смогли отстоять медленно продвигающуюся очередь. На месте работал пункт отбора на военную службу, но ребята призывного возраста предпочитали не замечать приглашающего туда капитана. Заодно на форуме можно было бесплатно пройти медобследование и, конечно, работала полевая кухня.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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