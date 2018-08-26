Пожар в «Гринвиче»: эвакуировано 500 человек

Сегодня утром в Екатеринбурге загорелся ТРЦ «Гринвич». Из здания эвакуировали около 500 человек.

Пожар начался в 09-16, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в торговом центре сработала пожарная сирена, после чего началась эвакуация. По предварительной информации, загорелись жировые отложения в вентиляции одного из кафе, находящегося на третьем этаже. Пожарные справились с огнем за 14 минут, площадь пожара составила 10 погонных метров. На месте работали 14 единиц пожарно-спасательной техники, 64 человека личного состава. Пострадавших в результате пожара нет. Его причины выясняются.

Добавим, возгорание случилось до того, как ТРЦ открыли для посетителей. В соцсетях люди пишут, что к этому времени покупателей уже пускают внутрь «Гринвича».

Екатеринбург, служба информации

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