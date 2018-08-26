В Свердловской области за сутки загорелся второй торговый центр

В Серове сегодня утром загорелся торговый центр. Пожарные на месте работали несколько часов, по счастью, из людей никто не пострадал.

В Серове загорелся ТЦ «Богатей», сообщение о пожаре в МЧС поступило в 07-19. Горела кровля здания площадью 450 кв.метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на соседние павильоны огонь не распространился. Собственники успели эвакуировать часть вещей из торговых точек. На место отправляли 5 машин и 23 человека, справиться с огнем удалось за 40 минут, после чего пожарные убрали железную кровлю крыши и начали проливку здания. Общий отбой по пожару дали в 11-09. На момент пожара людей в здании не было. Пострадавших нет.

В соцсетях местные жители пишут, что огонь долго не могли потушить из-за отсутствия воды. «8 утра проезжала мимо,пожарные раскидывали пожарный рукав и подсоединяли к ближайшим колонкам у частных домов», – написала в сообществе «Это Серов, детка» Елена Епишенкова. Другие очевидцы указывают, что это был второй за утро пожар в Серове, сначала загорелся магазин со складами по соседству. По информации Управления гражданской защиты Серова, в городе на самом деле с разрывом в минуту произошло два пожара в соседних зданиях – торговом центре и магазине.

В МЧС о втором пожаре не сообщают, местные жители говорят, что загорелся мусор на улице, огонь перекинулся на здание, но его очень быстро потушили.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 26.08.18

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