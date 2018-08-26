Очевидец: на горно-лыжном комплексе «Уктус» нашли тела двух женщин

На территории горно-лыжного комплекса «Уктус» нашли тела двух женщин. На месте работает полиция.

«На территории глк Уктус много полиции, в лесу убили двух женщин», – написал в соцсети горожанин Артем Рашев. Судя по его профилю, он – замдиректора ЧОПа, занимающегося охраной горно-лыжного комплекса. Подробности очевидец не уточняет, в комментариях пользователи отмечают, что, возможно, погибла только одна из женщин, вторую отвезли в больницу.

В СУ СК по Свердловской области пока от комментариев для СМИ воздерживаются. В ГЛК «Уктус» от общения с прессой отказываются. РИА «Новый День» сообщит подробности ЧП позже.

Екатеринбург, служба информации

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