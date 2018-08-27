В Екатеринбурге мужчина поджег жилой дом из-за ссоры с соседом

В Екатеринбурге ночью из-за пожара эвакуировали 16-этажку. Как оказалось, только что вышедший из колонии мужчина решил отомстить соседу и сжечь его вещи.

Пожар случился в доме № 160 по улице Малышева. Возгорание случилось в одной из квартир, из здания эвакуировали 30 человек. В огне никто не пострадал. Полицейские уже выяснили, кто виновен в этом происшествии. В сгоревшей квартире произошел конфликт между жильцами. После чего один из конфликтующих, нетрезвый мужчина, подпалил вещи оппонента.

«Его личность установлена – это ранее судимый гражданин 1951 года рождения. По имеющимся сведениям, около двух месяцев назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой. По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующе процессуальное решение», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации

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