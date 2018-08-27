Три микрорайона Екатеринбурга остались без горячей воды

Три микрорайона Екатеринбурга сегодня, в понедельник, почти на весь день останутся без горячей воды.

ЗАО «Теплосетевая компания» 27 августа с 10 часов утра и до 16:00 проводит ремонт подающего трубопровода диаметром 800 мм. В связи с этим жители Академического, Полесья и Широкой Речки останутся без воды.

В зону отключения также попадают порядка двух десятков детских садов, здания УрО РАН, школы и другие социально значимые объекты.

Екатеринбург, Елена Васильева

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