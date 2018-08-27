Три микрорайона Екатеринбурга остались без горячей воды

Три микрорайона Екатеринбурга сегодня, в понедельник, почти на весь день останутся без горячей воды.
ЗАО «Теплосетевая компания» 27 августа с 10 часов утра и до 16:00 проводит ремонт подающего трубопровода диаметром 800 мм. В связи с этим жители Академического, Полесья и Широкой Речки останутся без воды.
В зону отключения также попадают порядка двух десятков детских садов, здания УрО РАН, школы и другие социально значимые объекты.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 27.08.18
В Каменском районе запущена процедура импичмента (ФОТО). / В Екатеринбурге мужчина поджег жилой дом из-за ссоры с соседом. / 27 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»