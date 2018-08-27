Сегодня Урал ждут ночные заморозки

Ночные заморозки ожидаются в ночь с 27 на 28 августа в Свердловской области.

Как сообщает Уралгидрометцентр, в горных районах региона температура может опуститься до минус двух градусов по Цельсию. Впрочем, Екатеринбург непогода не затронет, сегодня ночью в столице Среднего Урала в пике минимума ожидается плюс семь градусов.

В последние дни августа днем в Свердловской области прогнозируется до 18 градусов тепла.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.18

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