В Екатеринбурге предприниматель оштрафован на 470 тысяч рублей за хищение бюджетного миллиона

В Екатеринбурге приставы взыскали крупный штраф с директора фирмы, осужденного за финансовые махинации и обман налоговой службы. Предприниматель при помощи подложных документов похитил из федерального бюджета 997 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, за свои действия должник был признан виновным в преступлении ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В качестве наказания Орджоникидзевский райсуд назначил уголовный штраф в размере 470 тысяч рублей. В случае невыплаты денег в положенный срок осужденному грозило более тяжкое наказание – ограничение свободы. Но, вняв предупреждению приставов, предприниматель погасил долг добровольно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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