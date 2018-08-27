Завтра начинается молодое бабье лето

Завтра православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Успение символизирует конец земной жизни Богородицы и переселение ее в жизнь небесную. После вознесения Иисуса Христа на небо Богородица жила 15 лет в Иерусалиме у евангелиста Иоанна Богослова, которому Иисус завещал заботиться о своей матери. Однажды ей явился архангел Гавриил и сказал, что она умрет через три дня. Так и случилось, и Богородица как бы заснула на одре. Перед собравшимися апостолами остались только ее ризы, от которых разливалось благоухание. В Челябинске в честь Успения Богородицы построен храм, который находится возле центрального входа на Успенское кладбище.

Вечером 28 августа заканчивается Успенский пост.

По народному календарю в этот день начинается молодое бабье лето, которое продлится до 11 сентября. Если в эти дни появится радуга – будет затяжная и теплая осень. Если же погода будет дождливая, то на зрелое бабье лето – с 14 по 21 сентября – жди ненастья.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.18

Сторонники Навального подали заявку на «пенсионный» митинг в день выборов. / Носов пожелал Куйвашеву почаще бывать на Колыме. / В Екатеринбурге предприниматель оштрафован на 470 тысяч рублей за хищение бюджетного миллиона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»