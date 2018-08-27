В Краснотурьинске отправили в колонию наркодилера, который заказывал запрещенные вещества по почте

В Краснотурьинске осудили торговца наркотиками. Мужчина заказал посылку с запрещенным веществами из Китая – в почтовом отделении его и задержали.

Житель Краснотурьинска Олег Плотников сделал как минимум две попытки получить наркотики из Китая. Первую посылку он заказал в 2014 году, он должен был получить 149,4 г незаконного вещества. Но посылки он не дождался. Тогда в марте-июне 2015 года, дилер оформил новый заказ – весом 99,4 грамма. Эта посылка нашла своего адресата, мужчина пришел в почтовое отделение, где его задержали.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Плотникова судили по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, их прекурсоров или аналогов, содержащих наркотические вещества, в крупном размере», по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Приготовление к незаконному сбыту, пересылке наркотических средств в крупном размере». В ходе расследования уголовного дела подсудимый признал свою вину. Теперь житель Краснотурьинска проведет 11 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 27.08.18

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