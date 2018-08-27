В Краснотурьинске, где у работницы больницы нашли туберкулез, проверили всех новорожденных – новых случаев нет

В Краснотурьинске, где у работницы городской больницы обнаружили туберкулез, работает специальная комиссия минздрава Свердловской области, созданная по приказу министра Андрея Цветкова. Об этом «Новому Дню» рассказал пресс-секретарь министерства Константин Шестаков. Комиссия должна проверить все факты, изложенные в СМИ в выходные.

Напомним, что в субботу прокуратура области распространила пресс-релиз, в котором было сказано, что у уборщицы роддома во время профосмотра был обнаружен туберкулез в открытой форме. Она более заразна, чем закрытая. Однако, как рассказал «Новому Дню» источник в Краснотурьинске, на данный момент диагноз об открытой форме не подтвержден. Сейчас проводится дообследование. Саму женщину, о которой идет речь, затравили местные жители, хотя проверка всех 240 новорожденных (тех, малышей, что появились на свет в медучреждении с 1 января 2018 года), показала, что туберкулеза нет ни у кого. Новых фактов заражения чахоткой не выявлено ни среди детей, ни среди рожениц.

Добавим, что медучреждение работает в штатном режиме. Там была проведена дезинфекция. Сотрудница, у которой во время ежегодного обязательного осмотра был найден туберкулез, в настоящее время отстранена от работы.

Екатеринбург, служба информации

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