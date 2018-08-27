Россельхознадзор обнаружил новую свалку в Белоярском районе

Специалисты Россельхознадзора обнаружили крупную свалку под поселком Гагарский в Белоярском районе. На территории общей площадью 37,2 гектаров хаотично разбросаны кучи производственного и бытового мусора. Кроме того, как показало обследование, этот земельный участок предназначен для ведения сельского хозяйства, но фактически заброшен и зарастает лесом.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, выявленные нарушения подпадают под административную ответственность по ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земли» и ч. 2 статьи 8.6 КоАП РФ «Порча земли». При этом владелец участка пока не установлен.

Напомним, в прошлом году захламление территории Белоярского района вылилось в уголовное дело. Жители пожаловались на несанкционированную свалку в белоярском сосновом бору, который относится к особо охраняемым природным паркам. Нанесенный ущерб ботаническому памятнику был оценен в 1,3 миллиона рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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