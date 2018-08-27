Екатеринбургский зоопарк просит садоводов угостить зверей остатками урожая

Екатеринбургский зоопарк объявил традиционную акцию сбора осенних угощений для своих питомцев. Горожане могут поделиться с животными излишками урожая со своих приусадебных участков. Зверинец принимает яблоки, кабачки, тыквы, ягоды и свежую ботву. Обязательное требование – все продукты должны быть свежими и качественными. Часть фруктов и овощей животным скормят осенью, часть корма оставят на зиму.

Так, к примеру, яблоки очень любят медведи, замороженные ягоды пойдут на корм птицам, а ботвой и тыквой полакомится слониха Даша. Оставить для зверей свежие растительные угощения можно с семи часов утра до десяти часов вечера на служебной проходной со стороны улицы Луначарского, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.08.18

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