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Вторник, 28 августа 2018, 09:34 мск

Новости Екатеринбург

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«Облкоммунэнерго» оставило без света 11 тысяч свердловчан

Вчера вечером, 27 августа, около половины одиннадцатого в городе Первоуральске произошло аварийное отключение электричества. ЧП случилось на сетях «Облкоммунэнерго».

Как сообщают местные СМИ, без света в итоге остались больше 11 тысяч человек, в том числе ‒ жители домов на улицах Вайнера, Береговой, Данилова, Строителей. Кроме того, обесточены оказались и часть домов в поселке Шайтанка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.08.18

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