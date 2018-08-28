В Екатеринбурге предпринимателя заставили снести павильон и кафе ради строительства храма

В Екатеринбурге предпринимателя заставили за свой счет снести павильон и кафе. Земля, на которой находились эти помещения, понадобилась РПЦ для строительства храма.

Предприниматель Светлана Давлятова за свой счет демонтировала торговый павильон «Цветы» и помещение кафе. Ее обязали освободить земельный участок площадью 250 кв. метров и «устранить препятствия в пользовании Местной религиозной организации православный приход храма Воскресения Христова г. Екатеринбурга Екатеринбургской епархии Русской православной Церкви», – как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Снос зданий прошел под контролем приставов. Предпринимателя трижды штрафовали за отказ исполнить решение суда о сносе, теперь она должна заплатить исполнительный сбор в размере 5 тысяч рублей.

Несколько лет Давлятова арендовала земельный участок на Ботанике. В 2014 году мэрия потребовала участок освободить, а затем оказалось, что появился новый желающий обосноваться на этом месте. Свои требования на землю заявил храм Воскресения Христова. В конце прошлого года храм подал иск в арбитражный суд на индивидуального предпринимателя. В суде выяснилось, что право на землю Давлятова на самом деле потеряла, ее договор аренды прекратил свое действие, а теперь земельный участок передан храму в безвозмездное пользование.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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