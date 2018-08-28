В ночной погоне за пьяным лихачом полиции пришлось семь раз выстрелить по колесам (ФОТО)

Два предупредительных выстрела в воздух и семь – по колесам пришлось сделать сотрудникам ГИБДД поселка Белоярский, чтобы остановить пьяного лихача, создавшего угрозу ДТП на 57 км автотрассы Екатеринбург – Тюмень.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозрительная машина ВАЗ-2114, мчавшаяся на бешеной скорости, была замечена около двух часов ночи. Экипаж ГИБДД с помощью светящегося жезла и свистка попытался остановить нарушителя, но тот хотел скрыться. Началась погоня. Гонщик создал опасную ситуацию на дороге, и полицейским пришлось применить табельное оружие. Ни сам лихач, ни другие участники дорожного движения не пострадали, поврежден только автомобиль.

Водителя ВАЗа доставили в дежурную часть, где установили его личность. Лихач оказался неработающим жителем Богдановича 1992 г. р. Он нарушил сразу семь правил дорожного движения: ехал непристегнутым, пьяным, на машине, не прошедшей техосмотр, не остановился по требованию ГИБДД и так далее.

Белоярский, Богданович, служба информации

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