Уральцам предлагают подключить безлимитный интернет за 14 рублей в день

Жителям Урала предлагают подключиться к безлимитному интернету на демократичных условиях – менее 14 рублей в день.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе оператора «Планета», новый тариф «Лайт 14» – это практичный монопродукт от оператора премиум-класса. За время действия акции (с 13 августа по 16 сентября) новые клиенты «Планеты» смогут бесплатно подключить безлимитный интернет со скоростью 30 Мбит в секунду, при этом абонентская плата составит менее 14 рублей в день. Услуга пользуется популярностью: за последние две недели к «Лайт 14» подключились уже 400 новых абонентов.

Акция действует при трех условиях: по адресу подключения есть техническая возможность; клиент ранее не заключал договоры с оператором; по адресу подключения ранее не заключались договоры с оператором. Для подключения к продукту «Лайт 14» клиент должен внести в период акции авансовый платеж в размере 415 рублей. Эта сумма будет зачислена на лицевой счет клиента и будет использоваться для списания абонентской платы.

Екатеринбург, служба информации

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