Сотрудница первоуральской турфирмы не смогла скрыться от обманутых клиентов в Краснодаре

В Первоуральске вынесен приговор бывшей сотруднице местной турфирмы, которая брала у клиентов деньги за путевки, но не предоставляла их.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина приговорена к двум годам и восьми месяцам колонии-поселения. Кроме того, ей предстоит выплатить своим обманутым клиентам три миллиона рублей.

По сведениям Горелых, 4 августа 2017 года следственным отделом ОМВД России по городу Первоуральску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В ходе расследования установлено, что с 1 февраля по 28 июня 2017 года сотрудница одного из местных турагентств, владельцем которой по документам является ее супруг, брала у граждан деньги за турпутевки и не предоставляла их. У людей в результате таких действий рушились планы, срывались поездки в отпуск. Количество потерпевших составило свыше сорока человек.

Поскольку от предварительного следствия подозреваемая скрылась, сыщики объявили ее в федеральный розыск. Задержана она была полицией в апреле 2018 года на территории Краснодара. Приговор огласила судья уголовной коллегии Первоуральского суда Екатерина Елисеева. Подсудимая признала свою вину и пообещала компенсировать пострадавшим материальный ущерб.

Первоуральск, Краснодар, служба информации

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