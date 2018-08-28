Предпринимателя из Нижнего Тагила осудили за мошенничество с надгробиями

В Нижнем Тагиле осудили предпринимателя, который занимался мошенничеством в похоронном деле. Обратившиеся к нему люди потеряли около 3,3 млн рублей.

Сегодня в Ленинском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор по делу местного жителя Артема Захарова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Свою незаконную деятельность бизнесмен развернул в декабре 2014 – июле 2016 года. В то время он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и занимался организацией похорон и смежными услугами. Мужчина предлагал клиентам сделать и установить надгробные памятники, причем он заранее знал, что выполнить такую работу не сможет. Что не помешало ему собрать со 127 человек сумму более 3,3 млн рублей. Деньги он потратил на собственные нужды.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Захарова приговорили к 3 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Нижний Тагил, служба информации

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