Незаконный отсев школьников и нехватка лекарств – прокуратура о нарушениях в школах накануне 1 сентября

Надзорные ведомства завершили масштабную проверку свердловских школ к новому учебному году. Все 1 145 учебных заведений признаны готовыми к приему детей, хотя в отдельных случаях были выявлены недочеты, которые спешно исправляются к 1 сентября.

О самых значимых нарушениях, которые допускали школы, рассказал на пресс-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич.

Так, в Шалинском округе в непосредственной близости от филиала школы №90 ведется строительство спортивного зала. Прокуратура обнаружила, что стройплощадка не огорожена, не освещается ночью и не имеет временной дороги для подъезда транспорта – сейчас по данному факту продолжается проверка.

В одной из школ Невьянска в обход закона для детей вводились дополнительные критерии для поступления в единственный десятый класс, где предполагалось углубленное изучение предметов. Ученики должны был пройти индивидуальный отбор. Тех, кто не справлялся с заданиями, отправляли в другие школы. После вмешательства прокуратуры руководители школы отказались от своей затеи – был сформирован обычный десятый класс с зачислением всех желающих.

В Пригородном районе возникли претензии к содержанию школьных автобусов. В одной школе не было водителя, в другой – ответственного за техническое состояние транспорта сотрудника, в третьей автобус и вовсе был неисправный. В Богдановиче из-за нехватки денег в трех школах были недоукомплектованные медицинские кабинеты. После прокурорского предупреждения в них начали закупать лекарства и средства первой помощи. В Алапаевске прокуратура после подачи иска в суд добилась установки системы видеонаблюдения в школе – эти требования безопасности прописаны в законе. Всего же по итогам массовой проверки учебных заведений прокуроры нашли более 170 нарушений, которые вылились в возбуждение 21 административного дела. Как отметил Александр Маренич, устранение недостатков находится под контролем, и к 1 сентября школы должны успеть.

Представительница свердловского управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева добавила, что школы на 90% выполнили требования по подготовке пищеблоков и учебных помещений. Подготовка к отопительному сезону отвечает на 100%. Еще 14 школ в разных муниципалитетах, которые не выполнили предписания, находятся на контроле ведомства. Все выявленные нарушения не влияют на учебный процесс и касаются только материально-технической базы, подчеркнула Моисеева.

По данным замначальника ГУ МЧС региона Максима Пинчугова, самые характерные нарушения правил пожарной безопасности со стороны школ были связаны с неправильной эксплуатацией системы оповещения, недобором первичных средств тушения пожара и использованием пожарного водопровода. Те школы, которые выполняют предписания МЧС по исправлению недочетов, остаются на контроле.

Заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов отметил, что на подготовку свердловских школ было потрачено свыше 2 миллиардов рублей из регионального бюджета. В новом учебном году школы ожидают 487 тысяч учеников, из них более 58 тысяч – первоклассники. На вопрос «Нового Дня» о нехватке учителей замминистра отметил, что такая проблема действительно есть, хотя небольшого масштаба. Сейчас больше всего недостает преподавателей по математике и физике. «Насколько я знаю, в Ачите и Нижнем Тагиле в будущем могут возникнуть затруднения с учителями. У нас стоит вопрос о подготовке новых специалистов. Мы работаем с выпускниками педагогических вузов, они у нас на пересчет», – добавил Юрий Зеленов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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