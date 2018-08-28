Фальшивый агент ФСБ выманил у своей девушки имущество почти на миллион рублей

В Первоуральске осужден местный житель, который обманом выманил у своей знакомой имущество и деньги на общую сумму более 900 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, ранее судимый Алексей Медведев познакомился с жительницей Первоуральска 1989 г. р. и представился неофициальным сотрудником органов безопасности. Вскоре он вошел в доверие к девушке и под предлогом создания семьи поселился в её квартире. Во время совместного проживания он неоднократно брал у нее деньги.

Так, например, Медведев предложил подруге продать ее старый автомобиль, а взамен взять в лизинг новый. Продав машину, он отдал хозяйке только 40 тыс. рублей, остальные 175 тысяч забрал себе. Кроме того, Медведев похитил ноутбук, принадлежащий «жене». Общая сумма ущерба составила более 900 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке. Подсудимый Медведев свою вину в совершении преступления признал частично. Материальный ущерб не возмещен. Суд приговорил его к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены частично исковые требования потерпевшей, с подсудимого в ее пользу взыскано свыше 976 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Первоуральск, служба информации

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