Директора красноуфимского муниципального предприятия посадили за хищение бюджетных денег

В Красноуфимске осудили директора МУПа, который похищал деньги, выделенные на вывоз жидких отходов от жилых домов. Он присвоил около 200 тысяч рублей.

Красноуфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора МУП «Горкомхоз» Павла Косогорова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения». Преступления совершались с декабря 2011 года по декабрь 2012 года. Косогоров договорился со знакомым предпринимателем, что тот по договору займется откачиванием жидких бытовых отходов от многоквартирников. Но договор по замыслу был фиктивным – у предпринимателя не было техники для таких видов работ, о чем директор МУПа знал. Однако Косогоров, несмотря на то, что бизнесмен работу не делал, перечислял ему деньги, подписывал акты выполненных работ. Предприниматель затем средства обналичивал и в полном объеме передавал директору МУПа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд назначил Павлу Косогорову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С подсудимого в пользу МУПа взыскано 209 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Красноуфимск, служба информации

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