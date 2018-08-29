Родителей школьников предупредили о начале сезона вшей, в том числе лобковых

В Свердловском управлении Роспотребнадзора предупредили о сезонном подъеме уровня заболеваемости педикулезом.

Как уточняют в ведомстве, это связано с тем, что скоро дети пойдут в школу, формируются новые группы и в детских садах.

За 7 первых месяцев 2018 года в Свердловской области зарегистрировано 889 случаев педикулеза, что в 1,3 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,6 раза ниже среднемноголетних уровней заболеваемости. 604 заболевших, или 68 % – дети. При этом в период проведения летней оздоровительной кампании очагов педикулеза в летних лагерях не зарегистрировано.

Медики напоминают, что головные и платяные вши передаются от человека к человеку при непосредственном контакте, либо через одежду, бельё, предметы обихода, расчёски и т.п. Лобковая вошь (площица), как правило, передаётся половым путём, но возможна также передача через вещи (постельное бельё, одежду и т.д.).

По утвержденным нормативам, в детских садах детей на вшей проверяют 1 раз в месяц, в школах – 4 раза в год (при формировании коллектива после каникул).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.08.18

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