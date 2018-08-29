Полиция и «Город без наркотиков» накрыли наркопритон с трансвеститами

В Екатеринбурге прекращена деятельность наркопритона, в котором обнаружились сразу три мужчины в женских платьях и париках.

Как сообщил на своей странице в соцсети вице-президент Фонда «ГБН» Тимофей Жуков, недавно в фонд поступила информация по некоему Василию, который работает аниматором в клубах, а в свободное от работы время приторговывает запрещенными веществами. Один из добровольцев ГБН договорился с наркоторговцем о встрече, которая была назначена у дома по адресу: Сибирский тракт, 39а.

«Подъехали на адрес и стали выжидать. В назначенное время открылась дверь подъезда, но оттуда никто не вышел. Оставаясь внутри, барыга передал наркотики закупщику, а взамен взял 5 тысяч рублей. После получения условного сигнала сотрудники ГНК ОП № 12 ОНК УМВД РФ и добровольцы фонда «Город без наркотиков» распахнули дверь подъезда, на пороге которого, в женском обличье, стоял абсолютно недоумевающий Василий. Оторопевшие сотрудники мгновенно его задержали, хоть и накатила легкая волна сомнений, а может, это и не Василий вовсе?» – рассказал Жуков.

Фото со страницы Тимофея Жукова «ВКонтакте»

В квартире были обнаружены еще трое – молодой человек в камуфлированной куртке и двое мужчин в женской одежде и париках. При обыске в квартире были обнаружены расфасованные наркотические вещества в большом количестве. Друзья признались, что употребляли мефедрон, и в планах на ночь была тусовка в ночном клубе. Некоторые из них выступают в шоу, где играют женские роли.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что недавно сотрудниками городского отдела по контролю за оборотом наркотиков и коллегами из отдела полиции № 12 по указанному Жуковым адресу был задержан гражданин 1991 года рождения по подозрению в сбыте 2 граммов наркотического вещества. При осмотре жилища полицейские обнаружили еще около 30 г подозрительного вещества, которое тоже оказалось наркотиком. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации. На время следствия гражданин помещен под стражу.

Екатеринбург, служба информации

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