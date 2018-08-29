В Екатеринбурге осталось всего 10 уличных таксофонов

В Екатеринбурге после массового демонтажа осталось всего десять таксофонов. Все они разбросаны по разным микрорайонам и «прикреплены», в основном, к отделениям «Почты России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обнаружить телефонные автоматы можно на Сортировке, Химмаше, Компрессорном, на окраинах ВИЗа и Пионерского, а также в отдаленном поселке Мостовка. С начала этого года с таксофонов можно бесплатно звонить на местные городские номера. Кроме того, уличные аппараты по-прежнему остаются средствами быстрой связи с экстренными службами – скорой, пожарной и полицией, особенно в глубинке.

Работа по сокращению числа таксофонов в Екатеринбурге началась в 2014 году. Связисты тогда объясняли, что оптимизация вызвана крайне низкой востребованностью телефонных автоматов, так как горожане предпочитают пользоваться мобильной связью.

Как сообщили агентству в пресс-службе уральского филиала «Ростелекома», всего на территории Свердловской области работают 1844 таксофонов. Так, например, в Нижнем Тагиле осталось 12 телефонных автоматов, в Тавде – семь, в Серове, Ивделе и Туринске – по пять штук, в Красноуральске и Каменском-Уральском – по четыре таксофона, в Кушве, Алапаевске, Арамили, Березовском и Первоуральске можно найти по три уличных телефона. В остальных муниципалитетах и маленьких поселках сохранилось 1-2 универсальных таксофона на всю округу.

По данным «Ростелекома», с 1 января до 28 августа текущего года с телефонов-автоматов на территории Свердловской области было зафиксировано 118 тысяч 98,45 минут исходящих вызовов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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