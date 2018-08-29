В Серовском районе в ДТП погиб ребенок

В Свердловской области произошло два серьезных ДТП. В одном из них погиб ребенок. В другом ‒ пострадали еще двое, причем один находится в реанимации.

Первая авария произошла вчера днем в Белоярском районе в селе Камышево на улице Школьной. За рулем мотоцикла «Урал» была 18-летняя девушка, а позади нее находилась ее 10-летняя сестра. В коляске, набитой досками, ехал 8-летний брат. Девушка не справилась с управлением, мотоцикл улетел в кювет и врезался в забор. Водитель отделалась переломом левого плеча, ее пассажирка ‒ ушибами и ссадинами. У мальчика ‒ сотрясение головного мозга, перелом трех ребер и пневмоторакс. За его жизнь борются врачи Белоярской райбольницы. «Девушка решила съездить на мотоцикле до магазина, дети попросили взять их с собой. Мама пострадавших детей не знала, что они поехали на мотоцикле, в момент происшествия занималась хозяйственными работами на огороде. О случившемся узнала по телефону. Водитель мотоцикла и дети были без средств защиты», ‒ сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Второе ДТП произошло вечером того же дня в Серовском районе в поле у поселка Медянкино. 34-летний мужчина вез своего сына на самодельном трехколесном болотоходе. Во время одного из маневров машина опрокинулась, кузов прижал мальчика. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом головного мозга и тупой травмой живота мальчика доставили в тяжелом состоянии в реанимацию местной больницы, но спустя час он скончался от полученных травм.

«Сотрудниками ГИБДД на месте происшествия проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения. Тест показал отрицательный результат. Стаж вождения водителя составляет 16 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался всего два раза», ‒ сообщили в Госавтоинспекции. Тем не менее, в отношении отца погибшего мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.08.18

В Екатеринбурге осталось всего 10 уличных таксофонов. / Полиция и «Город без наркотиков» накрыли наркопритон с трансвеститами. / Митинг против куриных фекалий в Среднеуральске пытался сорвать человек от птицефабрики. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»