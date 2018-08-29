Клещи покусали более 30 тысяч свердловчан

К концу летнего сезона число пострадавших от укусов клещей свердловчан превысило 30 тысяч человек. В Екатеринбурге за медицинской помощью после встречи с членистоногими обратились более 11 тысяч горожан. Среди покусанных клещами – почти 5,5 тысяч детей в возрасте до 17 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, клещевым энцефалитом заболели 67 жителей Свердловской области. Всего в больницах с предварительным диагнозом находятся 325 человек. Иксодовый боррелиоз подтвержден у 355 свердловчан.

По данным ведомства, статистика по количествам укусов клещей находится на уровне прошлого года, но при этом на 4% процента оказалась выше средних многолетних значений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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