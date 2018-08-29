Отбой тревоги: густой зеленой пленки на озере Шарташ больше нет (ФОТО)

На озере Шарташ больше нет густой зеленой пленки о которой вчера сообщали городские СМИ и паблики в соцсетях. Местные жители говорят, ее разбили волны. По словам екатеринбуржцев, странный налет на акватории заметили накануне днем. Фотографии очевидцы разослали по информационным агентствам и пабликам в социальных сетях. Впрочем, как оказалось, это обычное цветение, которое происходит каждый год на всех водоемах, уверяют местные жители.

«И когда тепло становится, озеро начинает цвести. Волны поднимаются, и из-за этого оно покрывается зеленью. Весь водоем в этой зелени. Волны разбили. Вода стала зеленой. Это природой создано – не человеком. Поэтому, не опасно ни для рыбы, ни для человека», – говорят местные жители.

То, что здоровью людей, зверей и рыбы ничего не угрожает, подтвердил и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин: «Конечно, не опасно. Это природные какие-то эти… Природное цветение. Выдумки, что это опасно. Это водоросли обычные».

По словам Артура Зиганшина, вчера зеленую густую пленку осматривали специалисты во время выездной проверки. Сейчас министерство природных ресурсов выясняет, почему образовался такой налет на поверхности озера Шарташ.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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