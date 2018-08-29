Энергетики меняют магистраль, которая дает тепло в четыре района Екатеринбурга и Верхнюю Пышму (ФОТО, ВИДЕО)

В районе Среднеуральской ГРЭС энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании меняют магистраль, по которой тепло подается в четыре района Екатеринбурга и в Верхнюю Пышму. Сети отработали в два раза больше положенного срока, за последний год на участке произошло несколько десятков аварий. Осенью работы должны быть завершены.

Энергетики меняют магистраль

Как рассказал сегодня старший мастер РТС № 5 АО «ЕТК» Евгений Стихин, энергетики занимаются реконструкцией магистрали М-1, которая идет от СУГРЭС до Екатеринбурга вдоль проезжей части, она проложена над землей. Тепло по этой магистрали поступает в Орджоникидзевский, Железнодорожный, Кировский, часть Октябрьского районов Екатеринбурга и в Верхнюю Пышму. Модернизация сетей проводится по программе «Re: Конструкция 2018», реализуемой в филиалах группы «Т Плюс».

Реконструкция пройдет в два этапа, в этом году заменят три участка труб длиной около 700 метров каждая. Сеть проложили в 1961 году, то есть она отработала более 55 лет, это практически два нормативных срока. Из года в год на трубах случалось все больше аварий, за прошлогодний сезон было около 30 прорывов. Потому было принято решение магистраль менять. Без замены остаются две трубы – по ним сейчас потребители получают воду, и их менять пока необходимости нет.

«Здесь используется предизолированная труба с покровным слоем из металла – это для надежности, чтобы не повреждался трубопровод. Будут стоять сифонные компенсирующие устройства, которые исключают утечку теплоносителя. Будут датчики системы ОДК, оперативного дистанционного контроля – при повреждении, намокании они дают сигнал, что на участке проблема. Ориентировочный срок службы – около 50 лет», – рассказал Евгений Стихин.

Работы должны быть закончены в октябре. Сейчас горожане не чувствуют никаких проблем из-за ремонта магистрали, их не будет и на старте отопительного сезона – дома снабжают четвертый и пятый трубопроводы, с тем количеством ресурса, который нужен осенью, две трубы вполне справятся.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.08.18

ФК «Урал» подписал нападающего Павла Погребняка. / Отбой тревоги: густой зеленой пленки на озере Шарташ больше нет (ФОТО). / В Екатеринбурге прошли обыски в Чкаловской избирательной комиссии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»