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Четверг, 30 августа 2018, 12:09 мск

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Куйвашев распорядился повысить зарплату областным чиновникам после выборов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился проиндексировать зарплату госслужащим региона с 1 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зарплату госслужащим повысят в 1,04 раза.

Добавим, что, по данным Свердловскстата, средняя зарплата областного чиновника по итогам 2017 года составила 52 278 рублей в месяц.

Екатеринбург, служба информации

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