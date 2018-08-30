Тренера по плаванию признали виновным в смерти ученика и запретили уезжать из Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле суд признал тренера по плаванию школы «Спутник» виновным в смерти своего семилетнего ученика. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел в октябре прошлого года на очередном занятии. Тренер отвлекся на детей, которые быстрее других выполнили задание, оставив без присмотра остальных. Среди них был и мальчик 2010 года рождения. Ребенок утонул, но инструктор не видел, что мальчик ушел под воду и что его нужно спасать. Когда взрослые обнаружили, что школьник оказался на дне бассейна, было уже слишком поздно.

Следствие настаивало на том, что тренер проявил преступную неосторожность, из-за которой погиб ребенок. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Суд признал инструктора виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года. Кроме того, мужчина в ближайшие полтора года не сможет быть ни тренером по плаванию, ни спасателем в бассейне.

Добавим, что, согласно российским законам, ограничение свободы означает, что мужчина не сможет покидать свою квартиру в определенное время суток, не сможет выезжать за пределы Нижнего Тагила, не сможет посещать массовые мероприятия или участвовать в них, не сможет менять место работы и жительства без согласия государства.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 30.08.18

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