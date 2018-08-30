День знаний в школах Екатеринбурга будет посвящен выбору профессии

Общей темой классных часов в школах Екатеринбурга, которые пройдут 1 сентября, станет профориентация и карьерный успех. Ученики встретятся с известными и авторитетными горожанами, которые расскажут о своих профессиях.

«Единый урок в День знаний пройдет в рамках городского проекта «Лицом к лицу». Суть в том, что практически в каждую школу будут приглашены представители самых разных профессий – артисты, военные, врачи, спортсмены, чиновники. Они будут рассказывать детям, как выбрали свою работу, чем она интересна, чего удалось добиться. Классные часы будут проводиться после торжественных линеек, которые традиционно начнутся в 10 часов утра 1 сентября», – рассказали «Новому дню» в департаменте образования Екатеринбурга.

В этом году за школьные парты сядут 153 тысячи учеников, среди них 19,5 тысяч – первоклассники. Как ранее отмечала руководитель департамента Екатерина Сибирцева, все 163 учебных заведения готовы к приему детей. К новому учебному году в городе открылось две школы – после капремонта начнет работу здание начальных классов гимназии № 39 в Чкаловском районе. В Академическом микрорайоне в августе была открыта вторая очередь школы № 23 – с запуском нового здания общее число учащихся здесь вырастет до 3 тысяч человек. Второй корпус школы оборудован современной инфраструктурой, в нем есть общие и специализированные учебные классы, просторный информационный центр, актовый зал на 500 мест, большая столовая вместимостью 300 человек, медблок, спортзалы и многое другое. Кроме того, в здании создана среда для учеников с ограниченными возможностями, есть лифты, поручни, пандусы и специальные туалетные комнаты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.08.18

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