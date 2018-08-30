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Четверг, 30 августа 2018, 15:34 мск

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Толпа людей ждет чудес от мощей святителя Спиридона Тримифунтского (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 30 августа, состоялось торжественное внесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Храм-на-Крови. Ковчег прибыл минувшей ночью в Екатеринбург в сопровождении греческой делегации. К слову, святыню уже второй раз привозят в Екатеринбург. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского пробудут в храме до 1 сентября.

Толпа ждет чуда

«Для нас это имеет огромное значение, возможность помолиться и попросить помощи у того человека, который стоял у истоков православия. У того человека, который еще в IV веке был участником первого вселенского собора, который начинал утверждать свою кафедру на острове Кипр. И прославился многими чудесами. Он большой пример христианской жизни для всех нас», – говорит старший священник Храма-на-Крови.

По словам священнослужителей, Спиридон Тримифунтский был близким духовным другом святого Николая. При жизни будущий святитель давал бездомным приют, а странникам пищу и отдых. За добрые дела Бог наделил Спиридона возможностью исцелять неизлечимо больных и изгонять бесов, рассказывают представители духовенства.

Приложиться к мощам и молить о помощи святителя Спиридона Тримифунтского приехали сотни верующих со всей России. Люди выстраиваются в длинную очередь, чтобы святой разрешил вопросы с материальными благами, другие обращаются за тем, чтобы их исцелили от недугов. А некоторые и вовсе рассчитывают лишь на защиту со стороны святителя. Подробнее о желаниях верующих – в нашем видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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