В спортивной школе произошел пожар, эвакуированы 15 детей

Около получаса назад в спортивной школе на улице Бажова в Екатеринбурге произошел пожар. Загорелась крыша ДЮСШ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, справиться с огнем пожарным удалось за 13 минут. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«Из здания были эвакуированы 23 человека, в том числе 15 детей. В результате происшествия пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются, наиболее вероятная причина возгорания – нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ», ‒ отметили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.08.18

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