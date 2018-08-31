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Пятница, 31 августа 2018, 08:39 мск

Новости Екатеринбург

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Спасатели помогли пострадавшим туристам из Екатеринбурга на Эльбрусе

Спасатели добрались до екатеринбургских туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься с высоты на Эльбрусе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, к 23 часам (мск) трое спасателей добрались до двух туристов из Екатеринбурга. Ребятам помогли спуститься до отметки 3 200 метров, от дальнейшей помощи туристы отказались.

Напомним, накануне около 16:30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что двум туристам требуется помощь. Мужчины, которые приехали из Екатеринбурга, поднялись на высоту 3 600 метров на восточном склоне горы, в 19 км от поселка Эльбрус. Один из них, по предварительной информации, сорвался с обрыва в ущелье Ирик-Чат и сломал палец, он не мог двигаться дальше.

Екатеринбург, служба информации

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