Спасатели помогли пострадавшим туристам из Екатеринбурга на Эльбрусе

Спасатели добрались до екатеринбургских туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься с высоты на Эльбрусе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, к 23 часам (мск) трое спасателей добрались до двух туристов из Екатеринбурга. Ребятам помогли спуститься до отметки 3 200 метров, от дальнейшей помощи туристы отказались.

Напомним, накануне около 16:30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что двум туристам требуется помощь. Мужчины, которые приехали из Екатеринбурга, поднялись на высоту 3 600 метров на восточном склоне горы, в 19 км от поселка Эльбрус. Один из них, по предварительной информации, сорвался с обрыва в ущелье Ирик-Чат и сломал палец, он не мог двигаться дальше.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

31 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / У кандидатов в думу остался один день, чтобы подложить сопернику свинью в виде иска. / В спортивной школе произошел пожар, эвакуированы 15 детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»