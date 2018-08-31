Опознай сказочного героя в юридической канцелярщине: тест РИА «Новый День» ко Дню знаний

15.07.2017 малолетний гражданин К., находившийся в период летних каникул у престарелых родственников по адресу: Ярославская область, дер. Сусеково, ул. Амбарная, д. 3, воспользовался отсутствием присмотра со стороны взрослых и самовольно покинул дом, направившись в направлении лесопосадок в северо-восточном направлении от деревни.

В тот же день в отношении К. был совершен ряд действий, угрожающих жизни и здоровью малолетнего, со стороны граждан З., В., и М., не имеющих постоянного места работы и жительства, ведущих асоциальный образ жизни. Впоследствии гр. Л, обманным путем войдя в доверие к К., причинила ему травмы, несовместимые с жизнью, от которых малолетний К. скончался.