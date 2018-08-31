Опознай сказочного героя в юридической канцелярщине: тест РИА «Новый День» ко Дню знаний

Завтра наступит День знаний. Праздник, к которому заранее готовятся в основном взрослые. Полицейские проверяют безопасность в помещениях школ, гаишники устраивают рейды около учебных заведений, прокуратура шерстит списки школьников в поисках незаконных прописок. Однако это все-таки детский праздник. РИА «Новый День» решило совместить детские и взрослые заботы. Мы переписали известные всем детские произведения юридическим языком – попробуйте догадаться, какая история зашифрована в коротких рассказах. Чтобы узнать ответ, надо нажать на карточку с текстом.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 31.08.18
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