В Екатеринбурге ждут всплеска острых кишечных инфекций

Медики Екатеринбурга предупреждают горожан о возможном всплеске острых кишечных инфекций (ОКИ), вызванных ротавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском центре медпрофилактики, всплеск заболеваемости, особенно среди детей, как правило, приходится на начало сентября. Кишечная инфекция – это острое инфекционное заболевание, которое проявляется поражением кишечника с синдромом интоксикации и лихорадкой, а также с возможностью развития обезвоживания и инфекционно-токсического шока. Наиболее чувствительны к таким заболеваниям дети и пожилые люди, а также люди со сниженным иммунитетом.

Ротавирус может попасть в организм человека через немытые продукты или грязную посуду, а также воздушно-капельным путем – при чихании больного человека, поскольку ротавирусы приводят также к воспалительным процессам, затрагивающим верхние дыхательные пути.

Инкубационный период заболевания составляет 1-5 дней. Ротавирус поражает как взрослых, так и детей. Для заболевания характерны повышение температуры, диарея, рвота, появляются признаки ОРВИ (боли в горле, насморк). Как правило, через 5-7 дней наступает выздоровление. Однако заболевание может повториться, особенно у детей, а также у взрослых с низким иммунитетом.

Екатеринбург, служба информации

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