Вера Белоус уходит работать в мэрию из Ассоциации строителей Урала

Исполнительный директор Ассоциации строителей Урала Вера Белоус переходит на работу в администрацию Екатеринбурга, передает корреспондент «Нового Дня». По данным агентства, она приступит к новой работе уже с завтрашнего дня, 1 сентября. Известно, что в мэрии она продолжит заниматься подготовкой к строительному форуму 100+ Forum Russia 2018, который в этом году пройдет не в октябре, как обычно, а в декабре.

Накануне Белоус посадила деревце рядом со зданием мэрии на улице 8 Марта. «Определенно один из самых трогательных и символических подарков! Теперь у меня есть свое маленькое деревце прямо в центре города. Очень надеюсь, что приживется», ‒ написала она в своем фейсбуке.

Екатеринбург, служба информации

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