Новый коттеджный поселок в Белоярском неделю сидит без воды (ФОТО)

В четырех многоквартирных домах коттеджного поселка Солнечная Поляна в Белоярском районе уже неделю нет воды.

Как рассказал РИА «Новый День» местный житель Иван Десятков, дома, в которых в общей сложности 140 квартир, снабжались холодной водой из скважины, насос обслуживал местный предприниматель Геннадий Барков. Неделю назад насос сломался, но Барков отказался его чинить или менять, мотивируя это тем, что управляющая компания Солнечной Поляны имеет перед ним задолженность в сумме более миллиона рублей.

УК свой долг не признает. В результате их конфликта вода в дома не поступает. Управляющая компания привозит ее во дворы в 500-литровых цистернах, но жители не удовлетворены ее качеством. Кроме того, пожилым людям тяжело носить ведра на верхние этажи – лифтов в домах нет. «Обращались уже везде, и в администрацию района, и в областное минЖКХ, никто ничего не делает, люди в отчаянии», – рассказал Десятков. Геннадий Барков в настоящий момент на звонки не отвечает.

Глава Белоярского района Андрей Горбов утверждает, что проблема решается. «Проблема там одна – имущество было передано частному лицу для оказания услуг по поставке воды. Сейчас администрацией принято решение о приобретении нового насоса. Люди у меня уехали, должны сегодня привезти», – заявил он.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 31.08.18

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