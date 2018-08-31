В районе Автовокзала настал конец света – не работают светофоры, автомобилисты стоят в пробках

Сегодня утром в квартале рядом с южным автовокзалом произошло аварийное отключение света. Как передает корреспондент РИА «Новый день», из-за этого на нескольких перекрестках улицы 8 Марта не работают светофоры. За дорожной ситуацией следят три регулировщика, но уже возникли пробки. Затруднения движения есть на улицах Большакова и Декабристов.
В ЕЭСК обещают восстановить электроснабжение района в ближайшее время.
«Сегодня в 9:15 произошло технологическое нарушение в работе распределительной сети 10 кВ, в результате которого были обесточены потребители в районе улиц Фурманова и 8 Марта. В 10:27 часть потребителей была запитана по нормальной схеме. Остальных обесточенных потребителей сейчас подключают от резервных источников электроснабжения на время проведения ремонтных работ», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 31.08.18
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