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Пятница, 31 августа 2018, 11:02 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге генерал ищет школьника, которому подарит винтовку

В Екатеринбурге ученики школы № 36 в День знаний встретятся с главой регионального отделения ДОСААФ генералом Аркадием Воробкало и военным летчиком генерал-майором авиации Юрием Судаковым. Одному из старшеклассников подарят пневматическую винтовку.

Напомним, школа № 36 носит имя дважды Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, летчика Михаила Петровича Одинцова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

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