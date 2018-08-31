К 1 сентября в Екатеринбург привезли 250 тонн товара из Амстердама

В Екатеринбург ко Дню знаний привезли 250 тонн цветов, об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. Все рейсы прибыли из Амстердама.
Последняя партия из Голландии прибыла сегодня. Грузовой Boeing-747-400F доставил 40 тонн цветов, среди которых розы, хризантемы, лилии и другие.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 31.08.18
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