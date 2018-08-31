Уровень воды поднимут осенью, арки залью зимой: подрядчик рассказал, как дальше будут строить Макаровский мост (ФОТО)

Обновленный Макаровский мост откроют следующим летом. Работы по его строительству будут идти круглый год, но в этом году подрядчик пообещал больше не перекрывать движение.

Сегодня сотрудники горадминистрации и представители подрядчика обсудили, как идет строительство Макаровского моста. «До морозов необходимо переустроить сеть теплотрассы. Сейчас это самое главное, чтобы в домах было тепло. Зимой будем заливать дорожную плиту поверх арок и собирать сборные железобетонные конструкции, то есть подходы к аркам, и на них укладывать балки», – рассказал заместитель директора городского управления дорожно-строительных работ Павел Пустозеров.

По его словам, такие мосты для Свердловской области редкость, обычно их делают из сборных железобетонных конструкций, здесь же будут монолитные арки. Причем заливать их будут зимой. Сейчас рабочие как раз устанавливают арки, готовы две «полосы», будет еще одна. Летом останется уложить асфальт, поставить ограждения и провести благоустройство.

Как рассказал сити-менеджер Александр Якоб, на первом этапе строительства появится не только новый мост, но и подходы к нему со стороны Железнодорожного района, там появится новая схема дорог. Правда, заниматься этим будут только в октябре следующего года. В этом году никаких новых перекрытий дороги не будет, автомобилисты будут ездить по той же схеме, что и сейчас. Но следующим летом мост снова начнут временно закрывать.

Особый интерес у Якоба вызвал уровень воды. Он поинтересовался у представителей подрядчика, когда его снова поднимут. Ему ответили, что поднимать уровень до зимы не планировали. Такой ответ Якоба не устроил и после некоторых обсуждений сошлись на том, что уровень воды поднимут до заморозков, ближе к концу октября.

Второй этап работ начнется в следующем году. Из разговора Якоба с подрядчиками стало ясно, что на проектирование только из городского бюджета потребуется 75 миллионов рублей. Но в итоге транспорт пустят по новому мосту, туда же перенесут трамвайные линии. Все коммуникации обустроят в районе третьей полосы арок. Старый мост начнут разбирать. Напомним, после того, как Макаровский мост будет готов, на нем будут по три полосы для движения автомобилей в каждую сторону, трамвайные пути, пешеходная зона и велодорожки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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