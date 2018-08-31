«Автомобилист» начнет новый сезон в КХЛ с рекордным бюджетом в 1,8 миллиарда рублей

Общий бюджет ХК «Автомобилист» на новый сезон 2018/2019 составит 1,8 миллиарда рублей. В эту сумму входят расходы на молодежную команду «Авто» и фарм-клуб «Горняк», сообщил сегодня на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков.

Он уточнил, что прибавка к бюджету зарплат игроков основной команды составила 15%. Рост денежных расходов связан с усилением команды знаменитыми легионерами. В частности, за «Автомобилист» теперь играет лучший снайпер КХЛ прошлого сезона, канадец Найджел Доус, бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной США Дэн Секстон и французский нападающий Стефан Да Коста.

«Дальнейшего роста зарплатного фонда не будет, потому что в КХЛ идет тенденция на введение жесткого потолка зарплат. Тратить больше, чем клубы сейчас тратят, невозможно. Поэтому нет планов по подписанию новых легионеров», – отметил Максим Рябков.

По его словам, за прошлый сезон также выросла доля клубного заработка «Автомобилиста» – за счет продажи билетов на матчи, атрибутики и VIP-лож на арене. Кроме того, некоторые крупные спонсоры команды приняли решение увеличить затраты на хоккей, поэтому общий бюджет клуба финансируется не только за счет генерального партнера команды – холдинга УГМК.

В новом сезоне «Автомобилист» ставит перед собой амбициозную цель. «Задача – сыграть лучше, чем в прошлом году. У нас все есть, чтобы попасть в финал лиги и побороться там дальше. Команда сильная, серьезная, что видно по результатам предсезонных турниров. Новый тренер, новый штаб – все с амбициями. Я надеюсь, что все у нас получится», – заявил гендиректор УГМК и президент команды Андрей Козицын.

«Для меня особая ответственность – работать в родном городе. Цели ставятся очень высокие. Это нелегкая ноша, но я человек уже закаленный. В команду пришли мастеровитые и опытные парни, которые хотят выигрывать и доказывать. Во время предсезонной подготовки все занимались с самоотдачей, претензий к игрокам у меня нет», – добавил тренер Андрей Мартемьянов, возглавивший «Автомобилист» в мае этого года.

Екатеринбургский клуб откроет новый сезон в КХЛ серией домашних игр на льду КРК «Уралец». Первый матч состоится 2 сентября, соперником «Автомобилиста» станет рижское «Динамо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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